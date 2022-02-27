عبير موسي: سعيد يسير تونس بطريقة ''دولة الخلافة''

انتقدت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي، طريقة إدارة الرئيس قيس سعيد للبلاد، معتبرة أنه "يتولى تسيير دواليب الحكم على طريقة دولة الخلافة" بتعليمات شفاهية دون أي برنامج.

وقالت إن "الرئيس لا يريد الوصول إلى انتخابات وإنما يرغب في اختطاف هذه اللحظة وتوظيفها لصالحه ولتطبيق برنامجه الشخصي بدليل غياب أي هيئة مشرفة على الانتخابات وغياب الميزانية التي تكفل إجراء هذه الانتخابات".

وأضافت: "لن أسمح بنصوص مسقطة ولا بما يسمى إصلاحات تتم صياغتها في غرف مغلقة ليتم فيما بعد فرضها على الشعب التونسي".

وأشارت إلى أن المطلوب الإسراع بإنهاء الفترة الاستثنائية وحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية تخول قيام مؤسسات دستورية لها شرعية التفاوض باسم الشعب التونسي وتكون مؤسسات دائمة تنطلق معها الإصلاحات الجوهرية الكبرى.

المصدر: "موزاييك"