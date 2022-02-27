مصر.. الكشف عن تفاصيل إصابة وزير سابق وزوجته بكورونا ودفعه مبلغا ضخما لكبرى المستشفيات بقصد الرعاية

كشفت مصادر مطلعة تفاصيل إصابة حبيب العادلي وزير الداخلية المصري الأسبق، إِبان حكم الرئيس الراحل حسني مبارك، وزوجته إلهام شرشر بكورونا ودفعه مبلغا كبيرا لصالح أحد المستشفيات الكبرى.

وقالت المصادر لـ"القاهرة 24"، إن "حبيب العادلي وزوجته إلهام شرشر أصيبا منذ فترة بفيروس كورونا، وهو ما ترتب عليه دخوله أحد المستشفيات الكبرى لتلقي العلاج، عقب وعكة صحية صاحبت إصابته بالفيروس، وأثرت على الحالة الصحية"، متابعة أن "العادلي رافق زوجته بنفس المستشفى في جناح خاص بهما".

وأضافت المصادر أن "حبيب العادلي أنفق ما يقارب حوالي نصف مليون جنيه، تكلفة فاتورة المستشفى (أحد المستشفيات الكبرى الخاصة في المهندسين) التي قبع بداخلها طوال فترة تلقيه العلاج للشفاء من الفيروس، وذلك نتيجة أسعار تلك المستشفى باهظة الثمن، والتي تعد من كبرى المستشفيات الخاصة داخل مصر".

وكشفت المصادر، أن "حبيب العادلي وزوجته خرجا من المستشفى بعد إتمام شفائهما من كورونا تماما، وكذلك بعد إجراء عدة فحوصات طبية، تؤكد سلبية مسحتهما وخلوهما من الفيروس كما أنهما عادا إلى منزلهما لقضاء فترة النقاهة بعد الخروج من المستشفى".

المصدر: القاهرة24