السفارة المصرية لدى كييف تصدر بيانا هاما يتعلق بمواطنيها في أوكرانيا

بتوجية أوكراني، كشفت السفارة المصرية لدى كييف، اليوم الأحد في بيان أنه تم السماح للمصريين بمغادرة نقاط الحدود الأوكرانية للدول مجاورة.

وأعلنت السفارة المصرية في بيانها أنه "بالتنسيق مع الدول المجاورة بولندا، المجر (هنغاريا)، سلوفاكيا، رومانيا وكذلك مع وزارة الخارجية الأوكرانية صدرت تعليمات لحرس الحدود الأوكراني بالسماح للمصريين بالمغادرة من نقاط الحدود مع كافة الدول المجاورة".

وأشارت السفارة إلى أنه "تم فرض حظر تجوال من الساعة الخامسة مساء وحتى الثامنة صباحا".

وأضافت أن "الحظر مستمر حتى يوم 28 فبراير"، مؤكدة بأن "أي مواطن سيتواجد في الشارع بعد الحظر سيعامل معاملة العدو مناشدة المواطنين المصريين الالتزام بذلك".

وفي سياق متصل، ناشدت السفارة المصرية جاليتها بـ"عدم الخروج من المنازل نظرا لأن الاشتباكات العسكرية لا تسمح بالتحرك من المدن، خاصة وأن الطرق غير آمنة".

المصدر: "الجمهورية أون لاين"