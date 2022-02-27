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أنور قرقاش: "الاصطفاف والتموضع" إلى طرف في الأزمة الأوكرانية "سيدفع إلى مزيد من العنف"

أخبار العالم العربي

أنور قرقاش:
AP Jon Gambrell
أنور قرقاش، مستشار الرئيس الإماراتي
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أكد أنور قرقاش، مستشار الرئيس الإماراتي، أن بلاده تؤمن بأن "الاصطفاف والتموضع" إلى طرف في الأزمة الأوكرانية "سيدفع إلى مزيد من العنف".

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال أنور قرقاش: "يواجه العالم اختبارا صعبا واستقطابا حادا فرضته الأزمة الأوكرانية، مما يهدد أسس المجتمع الدولي ويزيد من عوامل عدم الاستقرار، من واقع تجربتنا في منطقة مليئة بالأزمات نرى بأن الحلول السياسية وخلق توازنات تعزز الأمن والاستقرار هي الطريق الأفضل لمواجهة الأزمات والحد من آثارها".

وأضاف قرقاش في تغريدة أخرى: "موقف الإمارات راسخ إزاء المبادئ الأساسية للأمم المتحدة والقانون الدولي وسيادة الدول ورفض الحلول العسكرية..نؤمن بأن الاصطفاف والتموضع لن يفضي إلا إلى المزيد من العنف، وفي الأزمة الأوكرانية أولوياتنا تشجيع جميع الأطراف لتبني الدبلوماسية والتفاوض لإيجاد تسوية سياسية تنهي هذه الأزمة".

المصدر: RT

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