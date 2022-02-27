 
مباشر

"سانا": المدفعية التركية تقصف قرى سورية شمال غرب الحسكة

أخبار العالم العربي

Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/shi7

أفادت وكالة "سانا" بأن عددا من المدنيين أصيبوا جراء قصف القوات التركية بقذائف المدفعية على قرى تل شنان والدردارة وأم الخير بريف تل تمر شمال الحسكة.

وكشفت مصادر محلية لوكالة "سانا" أن "اعتداء بالمدفعية الثقيلة من الاحتلال التركي والتنظيمات الإرهابية التابعة له طال الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في قرى تل شنان والدردارة وأم الخير بريف تل تمر شمال غرب الحسكة وتسبب بإصابة عدد من المدنيين بجروح متفاوتة".

وأشارت المصادر إلى أن "العدوان أدى أيضا إلى وقوع أضرار كبيرة في منازل الأهالي والممتلكات العامة والخاصة وحالة من الهلع لدى المواطنين الذين اضطروا إلى الاختباء بالأقبية".

المصدر: وكالة "سانا"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا