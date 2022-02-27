"سانا": المدفعية التركية تقصف قرى سورية شمال غرب الحسكة

أفادت وكالة "سانا" بأن عددا من المدنيين أصيبوا جراء قصف القوات التركية بقذائف المدفعية على قرى تل شنان والدردارة وأم الخير بريف تل تمر شمال الحسكة.

وكشفت مصادر محلية لوكالة "سانا" أن "اعتداء بالمدفعية الثقيلة من الاحتلال التركي والتنظيمات الإرهابية التابعة له طال الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في قرى تل شنان والدردارة وأم الخير بريف تل تمر شمال غرب الحسكة وتسبب بإصابة عدد من المدنيين بجروح متفاوتة".

وأشارت المصادر إلى أن "العدوان أدى أيضا إلى وقوع أضرار كبيرة في منازل الأهالي والممتلكات العامة والخاصة وحالة من الهلع لدى المواطنين الذين اضطروا إلى الاختباء بالأقبية".

المصدر: وكالة "سانا"