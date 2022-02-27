برلماني مصري يوجه نداء عاجلا للحكومة يخص الطلاب المتواجدين في أوكرانيا

طالب النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري، حكومة بلاده بإصدار قرار، بتشكيل لجنة وزارية لإدارة ملف أزمة ومشكلات الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية.

وأضاف رمزي متسائلا عن أسباب صمت مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ووزير الخارجية ووزير التعليم العالي ووزيرة الهجرة والمصريين بالخارج عن الأمر.

وطالب في بيان عاجل قدمه للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء والسفير سامح شكري وزير الخارجية وخالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج بعمل جسر جوي لسرعة عودة الطلاب المصريين من أوكرانيا.

وقال: "لا توجد أي بيانات تطمئن أسر الطلاب على أبنائهم، ولا نعرف ما هي الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لحل المشكلات التي يواجهها عدد من الطلاب المصريين داخل أوكرانيا بعد الحرب الروسية في أوكرانيا"، مشيرا إلى أن "هناك قلقا شديدا لدى عائلات وأسر الطلاب المصريين بأوكرانيا".

وأردف: "هل لدى الحكومة حصر بعدد أبنائنا المصريين الدارسين بالجامعات داخل أوكرانيا، وهل لدى الحكومة خطط لعودتهم إلى البلاد خاصة بعد غلق المجال الجوى داخل أوكرانيا؟".

وطالب رمزي الحكومة والسفارة المصرية داخل أوكرانيا بالتواصل مع الطلاب المصريين والعمل على حل أي مشكلات وأزمات يتعرضون لها حاليا.

المصدر: "المصري اليوم"