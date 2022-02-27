مصر.. مجهول ينتحل صفة أستاذ عقاقير ويدّعي ابتكار دواء يعالج السكري

سلط تحقيق نشره موقع "القاهرة 24" الضوء على شخص انتحل صفة أستاذ عقاقير وادعى تركيب دواء يعالج السكري.

وكتب الموقع أنه أجرى تحقيقا حول الشخص المذكور بعد ادعائه أنه أستاذ العقاقير والنباتات الطبية بكلية الصيدلة بجامعة طنطا، وهو ما يخالف الواقع.

ونقل الموقع عن مصدره أن الشخص المذكور أطلق صفحة على "فيسبوك" لبيع علاج جديد زعم أنه لمرض السكري، وأطلق على الصفحة اسم الدكتور محمد فهمي، وطالب المرضى بالتواصل معه للحصول على وصفات طبية، وبيعهم إياها عبر رسائل الصفحة وبرنامج "واتس اب".

وأضاف: "بعد البحث في كشوف أسماء أعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا، باستخدام مصادر البحث مفتوحة المصدر، لم نجد أي شخص يحمل الاسم بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية في أي من أقسامها".

وتابع المصدر: "لتأكيد المعلومة تواصلنا مع أحد أعضاء هيئة التدريس داخل الكلية، وسألناه عما إذا كان يعرف شخصا يحمل نفس الاسم يعمل في قسم العقاقير، فنفى الأمر، وسألناه عما إذا كان هناك شخص يحمل نفس الاسم في أي قسم آخر بالكلية، فنفى الأمر جملة وتفصيلا".

كما أشار الموقع إلى أن "أستاذ العقاقير المزيف، حذر بدوره عبر صفحته المرضى ومتابعيه من شخص انتحل صفته، وحذرهم من الوقوع ضحية نصب وابتزاز هذا الشخص"، وهو أمر مثير للسخرية حد وصف المصدر.

وأكد الأستاذ المزيف أن "وقته مزدحم جدا، ما بين مقابلة المرضى وتحضير العلاج لهم، والوجود بمعمل الأبحاث لمتابعة وتطوير أبحاثه، والسفر للخارج لمتابعة تطورات خطوات براءات الاختراع والاعتمادات الدولية لاختراعاته، ولا يمكنه أن يجد وقتا مطلقا للدخول هنا على الصفحة ليرد على رسائل المرضى أو يعلق على الكومنتات".

المصدر: "القاهرة 24"