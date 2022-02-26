الحكومة المصرية: هناك غرفة أزمات دائمة تتعامل مع الأزمة الروسية الأوكرانية

أشار المتحدث باسم الحكومة المصرية نادر سعد إلى تشكيل غرفة أزمات تتابع الأزمة الروسية الأوكرانية ومدى تأثيرها على المصالح المصرية.

وقال سعد إن غرفة الأزمات تتابع بالدرجة الأولى "حال المصريين الموجودين في أوكرانيا وعلى رأسهم الطلاب باعتبارهم الفئة الأكثر طلبا للخروج من البلاد، ثم القمح وكيفية تأمين احتياجاتنا من الأقماح في ظل هذه الأزمة والجانب الثالث هو أسعار البترول العالمية وتأثيراتها على الميزانية المصرية".

وأضاف: "نأمل بإعادة الطلاب المصريين في أوكرانيا اليوم قبل غدا، ولكن لا يمكن تنفيذ إجلاء بالمعنى الحرفي وإرسال طائرات لأوكرانيا، فهو أمر مستحيل في الوضع الحالي والأجواء في أوكرانيا مغلقة وهي دولة في حالة حرب ومن المستحيل التفكير في إرسال أي نوع من الطائرات إلى هناك في هذا التوقيت لا بالنسبة لنا ولا بالنسبة لأي دول أخرى".

وتابع: "المنطقة الشرقية والجنوب والوسط هم الأكثر اشتعالا حاليا، وتعليمات السفارة المصرية في كييف وإرشاداتها بالالتزام في المنازل لأن الطرق الطبيعية أصبحت غير آمنة، والمصرين الموجودين في الغرب أمورهم أسهل نسبيا".

وقال: "الأزمة متشعبة وتؤثر علينا في عدة جوانب ونأمل أن نجتاز هذا بأقل الخسائر الممكنة".

وفي سياق متصل، قالت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الحكومة "تدرس الآن إرسال طائرات مصرية لإجلاء الطلاب الذين وصلوا إلى البلدان المجاورة لأوكرانيا".

وأضافت: "هناك 22 طالبا عبروا إلى بولندا، بينما وصل 100 إلى رومانيا وهناك 1000 طالب منتظرون وصولهم إلى بوخارست"، مشيرة إلى أن "هناك تنسيقا بين أجهزة الدولة بشأن الجالية المصرية في أوكرانيا، ويتم الأخذ في الاعتبار المحاذير الأمنية وسلامة المواطنين".

المصدر: "القاهرة 24"