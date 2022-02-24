مصر.. استئناف حركة الملاحة بميناء السويس بعد تحسن الأحوال الجوية

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر إعادة فتح ميناء السويس البحري واستئناف عمله الخميس، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح.

وأشارات الهيئة في بيان لها إلى "انتظام الحركة الملاحية بميناء نويبع مع متابعة حالة الطقس أولا بأول لاتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب للحفاظ علي الأرواح والممتلكات العامة والخاصة".

وكانت الهيئة قد أعلنت بوقت سابق من اليوم إغلاق ميناء السويس البحري، نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح وحالة البحر المضطربة.

وأكدت الهيئة، أنه تم إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

المصدر: "اليوم السابع"