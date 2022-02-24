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السعودية.. مصرع 4 إماراتيين بحادث مروري مروع (صور)

أخبار العالم العربي

السعودية.. مصرع 4 إماراتيين بحادث مروري مروع (صور)
AP Ministry of Media
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قتل أربعة إماراتيين بحادث مروري مروع عند تقاطع طريق الخفجي مع المنفذ الحدودي بين السعودية والإمارات حسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

وذكرت الصحيفة أن "الحادث وقع بسبب منعطف اعتمدته وزارة النقل (السعودية) في وقت سابق لمشروع جسر ينظم الحركة، لكنه ظل متعثرا منذ أكثر ‏من 6 سنوات".

المصدر: "البيان"‏

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