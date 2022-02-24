السعودية.. مصرع 4 إماراتيين بحادث مروري مروع (صور)
AP Ministry of Media
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قتل أربعة إماراتيين بحادث مروري مروع عند تقاطع طريق الخفجي مع المنفذ الحدودي بين السعودية والإمارات حسب صحيفة "البيان" الإماراتية.
وذكرت الصحيفة أن "الحادث وقع بسبب منعطف اعتمدته وزارة النقل (السعودية) في وقت سابق لمشروع جسر ينظم الحركة، لكنه ظل متعثرا منذ أكثر من 6 سنوات".
وفاة 4 إماراتيين في حادث مروري مروع بالسعودية عند تقاطع طريق الخفجي مع المنفذ الحدودي. pic.twitter.com/X7892lBR9z— مصدر (@MSDAR_NEWS) February 24, 2022
المصدر: "البيان"
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