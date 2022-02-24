بارزاني يحدد الأول من أكتوبر المقبل موعدا لانتخابات برلمان كردستان العراق

حدد رئيس إقليم كردستان العراقي، نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، الأول من أكتوبر المقبل موعدا لانتخابات برلمان كردستان العراق.

وجاء في الأمر الإقليمي: "بموجب القانون رقم (1) لسنة 2005 لقانون رئاسة إقليم كردستان العراق المعدل، نحدد الأول من أكتوبر 2022 موعدا لإجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كردستان".

وتنتهي الدورة الخامسة لبرلمان إقليم كردستان العراق في الحادي عشر من مايو المقبل، وبحسب القانون، فإن الانتخابات يجب أن تجري في الثلاثين من سبتمبر المقبل.

المصدر: RT