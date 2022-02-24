"سانا": آليات أمريكية بمعدات عسكرية تدخل من العراق إلى الجزيرة السورية

أفادت وكالة "سانا" بأن القوات الأمريكية أدخلت رتل آليات من الأراضي العراقية محملة بالأسلحة والإمدادات اللوجستية "لدعم قواعدها في منطقة الجزيرة السورية".

وكشفت مصادر محلية من ريف اليعربية بمدينة الحسكة لـ"سانا" أن القوات الأمريكية أدخلت إلى الأراضي السورية صباح اليوم رتلا مؤلفا من 23 آلية منها 18 شاحنة محملة بالأسلحة والذخائر والمواد اللوجستية و5 صهاريج فارغة "تمهيدا لسرقة دفعة جديدة من النفط السوري وذلك عبر معبر الوليد غير الشرعي".

وأشارت المصادر إلى أن "سيارتي دفع رباعي مزودتين برشاشات تابعة لميليشيا "قسد" رافقتا رتل الاحتلال الذي توجه إلى منطقة رميلان بريف الحسكة الشمالي الشرقي".

وكان رتل للقوات الأمريكية مؤلفا من شاحنات محملة بالأسلحة والذخائر وبرادات دخل الاثنين الماضي الأراضي السورية عبر معبر الوليد غير الشرعي، وتوجه إلى القواعد الأمريكية بريف الحسكة، وفق "سانا".

المصدر: "سانا"