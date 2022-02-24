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برنامج الأغذية العالمي يحذر من مجاعة في اليمن

أخبار العالم العربي

برنامج الأغذية العالمي يحذر من مجاعة في اليمن
Gettyimages.ru
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حذر برنامج الأغذية العالمي، اليوم الخميس، من أن 13 مليون يمني قد يواجهون المجاعة بسبب الصراع الأهلي الذي طال أمده ونقص التمويل اللازم للمساعدات الإنسانية.

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وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي في مقابلة مع "أسوشيتدبرس"، إن اليمن "في وضع سيء للغاية". وأضاف: "نقوم بإطعام 13 مليون شخص في بلد يبلغ عدد سكانه 30 مليون نسمة، وأموالنا نفدت".

ولفت إلى أن 285 مليون شخص حول العالم يواجهون الآن خطر المجاعة، ما يجعل تلبية احتياجات اليمن أكثر صعوبة.

وقال: "لدينا الآن ضعف عدد الأشخاص الذين يعانون في جميع أنحاء العالم. بالتالي، ماذا سأفعل لأطفال اليمن؟ هل أسرق من الأطفال في إثيوبيا أو أفغانستان أو نيجيريا أو سوريا؟ هذا غير صائب".

وأوضح بيزلي، أن وكالته اضطرت إلى خفض الحصص الغذائية إلى النصف لثمانية ملايين يمني بسبب نقص التمويل. وقال: "ربما نقوم بتخفيضها إلى الصفر. ما الذي تعتقدون حدوثه؟ سيموت الناس. ستكون كارثة".

وقال برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة، إن حوالي 811 مليون شخص ليس لديهم ما يكفي من الغذاء في جميع أنحاء العالم، وتشير التقديرات إلى أن 45 مليون شخص في 43 دولة معرضون لخطر المجاعة.

المصدر: AP

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