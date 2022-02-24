رئيس مجلس الدوما الروسي مخاطبا النواب في برلمان أوكرانيا: روسيا لم تكن أبدا عدوا لأوكرانيا

خاطب رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين نواب البرلمان الأوكراني، مشددا على أن روسيا لم تكن أبدا عدوا لأوكرانيا.

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وقال فولودين مخاطبا النواب في أوكرانيا: "زملائي الأعزاء، أظهروا الحكمة، والإرادة. إذا كنتم تحبون وطنكم، افعلوا كل شيء لجعل أوكرانيا دولة مسالمة".

وخاطب رئيس مجلس الدوما الروسي النواب في البرلمان الاوكراني قائلا إن "الكثيرين منكم لا يعجبهم أن بلادكم فقدت سيادتها، فيما يجلس المستشارون الأمريكيون في الوزارات والإدارات. لم تكن روسيا أبدا عدوا لأوكرانيا".

ولفت فولودين إلى أن "جمهوريتي دونباس الشعبيتين توجهتا بطلب للمساعدة. والمساعدة من بلادنا ينتظرها المواطنون الأوكرانيون، ناخبوكم. ومن الضروري اتخاذ قرار كيف سنواصل العيش. الآن وقت الاختيار بالنسبة لكم".

المصدر: نوفوستي