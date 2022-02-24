إسرائيل تطلق سراح أسيرين فلسطينيين بعد إضرابهما عن الطعام

ذكرت وكالة "صفا" الفلسطينية بأنه من المقرر أن تفرج إسرائيل، اليوم الخميس، عن الأسيرين هشام أبو هواش ومقداد القواسمي، بعد انتصارهما في معركة الأمعاء الخاوية.

وأفاد نادي الأسير عبر صفحته في موقع "فيسبوك"، بأن "الأسيرين هشام أبو هواش (40 عاما)، ومقداد القواسمي (24 عاما) وهما من مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، على موعد مع الحرية اليوم".

وأوضح أن أبو هواش والقواسمي خاضا إضرابا عن الطعام احتجاجا على اعتقالهما الإداري، استمر إضراب هشام لـ(141) يوماً، ومقداد لـ(113) يوما. ومن المقرر الإفراج عنهما من سجن النقب الصحراوي.

واعتقل أبو هواش في 27 أكتوبر 2020، بينما اعتقل القواسمي في يناير 2021، وجرى تحويلهما للاعتقال الإداري.

المصدر: "صفا"