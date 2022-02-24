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الأردن.. العثور على طفلة رضيعة داخل بئر مهجورة

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الأردن.. العثور على طفلة رضيعة داخل بئر مهجورة
Globallookpress
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عثرت الأجهزة الأمنية الأردنية، على طفلة حديثة الولادة داخل بئر مياه مهجورة، على جانب الطريق في منطقة مندح بلواء الطيبة في محافظة إربد.

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وفي تصريح صحفي، قال متصرف لواء الطيبة جهاد المحاسيس، إن أحد المواطنين المتنزهين في المنطقة سمع صوتا يجهش بالبكاء من داخل البئر وقام بإبلاغ الأجهزة الأمنية.

وأضاف: "تم التوجه مباشرة إلى الموقع وأخرجت فرق الدفاع المدني طفلة رضيعة عمرها لا يتجاوز "شهر ونصف" ولا تعاني من أي رضوض أو كسور، وتم نقلها إلى مستشفى معاذ بن جبل وهي بصحة جيدة".

ولفت إلى أن "البئر مهجورة بعمق نحو 5 أمتار، وتم ردمها إضافة الى بئر أخرى كانت في نفس المنطقة، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا لكشف الملابسات".

المصدر: "عمون"

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