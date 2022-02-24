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مقتل ثلاثة جنود سوريين في هجوم صاروخي إسرائيلي استهدف مناطق في محيط دمشق

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مقتل ثلاثة جنود سوريين في هجوم صاروخي إسرائيلي استهدف مناطق في محيط دمشق
Globallookpress
الدفاع الجوية السورية تتصدى لأهداف إسرائيلية
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أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بمقتل 3 جنود في هجوم صاروخي إسرائيلي استهدف مناطق بمحيط العاصمة دمشق.

وقال مصدر عسكري للوكالة إنه "حوالي الساعة 1:10 من فجر اليوم (الخميس) 24 / 2 / 2022 نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال بحيرة طبريا مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

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وأضاف أن "وسائط الدفاع الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".

ولفت إلى أن الهجوم أسفر عن "استشهاد ثلاثة جنود ووقوع بعض الخسائر المادية".

المصدر: "سانا"

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