المؤسسة الليبية للنفط: الطقس السيئ يعطل صادرات الخام

قالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، يوم الأربعاء، إن سوء الأحوال الجوية يعطل صادرات البلاد من الخام.

وأشارت المؤسسة في بيان إلى أن "الموانئ النفطية على طول الساحل الليبي تشهد حالة من سوء الأحوال الجوية"، ما تسبب في تعذر ربط النواقل النفطية.

وأضافت أنه "لا توجد لدينا خزانات كافية لاستيعاب إنتاج يومين في ميناء الزاوية النفطي، ونخشى أن ينخفض الإنتاج إذا استمر سوء الأحوال الجوية لأكثر من 3 أيام".

وكانت المؤسسة طالبت السلطات في وقت سابق بتوفير التمويلات اللازمة للمحافظة على البنية التحتية لقطاع النفط وبناء خزانات وصيانة ما دمرته الحروب.

ولفت البيان إلى أن المؤسسة "لم تتحصل على المخصصات المالية اللازمة، ما أدى إلى تذبذب الإنتاج وفي أحيان عديدة توقف بعض الحقول والموانئ عن الضخ... الأمر الذي أثر ويؤثر على عوائد البلاد من العملة الصعبة".

المصدر: RT