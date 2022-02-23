روسيا تستلم 9 أطفال من مخيم روج في شمال شرقي سوريا (فيديو)

استلمت مفوضية الرئاسة الروسية لشؤون الأطفال، يوم الأربعاء، 9 أطفال روس من عائلات تنظيم "داعش" المحتجزين لدى "قوات سوريا الديمقراطية" بمخيم روج في ريف الحسكة.

وأفاد مراسلنا بأنه تم تأكيد هويات الأطفال بعد سحب عينات الحمض النووي، كما جرى توقيع بروتوكول مع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ممثلة بعبير إيليا من دائرة العلاقات الخارجية.

وبلغ عدد الأطفال الروس الذين جرى استرجاعهم حتى الآن 244 طفلا، تمت إعادتهم على 8 دفعات.

المصدر: RT