 
مباشر

ملك الأردن: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي تنظيم أو جهة تهدد أمننا وحدودنا

أخبار العالم العربي

ملك الأردن: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي تنظيم أو جهة تهدد أمننا وحدودنا
Gettyimages.ru الملك الأردني عبد الله الثاني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sgid

قال الملك الأردني عبد الله الثاني إن بلاده قادرة على حماية حدودها والدفاع عنها بكل قوة وعزيمة، وأنها ماضية في التنمية الاقتصادية والإصلاح الإداري "بقوة وجدية".

جاء ذلك في لقاء مع عدد من الكتاب والصحفيين اليوم، تناول الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري، والتحديات التي تواجهها البلاد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية.

ونقلت "بترا" عن الملك: "لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي تنظيم أو جهة تهدد أمننا وحدودنا"، وأبدى اعتزازه بمنتسبي القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية.

إقرأ المزيد
الديوان الملكي الهاشمي عن التقارير حول حسابات الملك عبدالله البنكية:
الديوان الملكي الهاشمي عن التقارير حول حسابات الملك عبدالله البنكية: "هدفها التشهير"

وحول القضية الفلسطينية، أشار الملك إلى أن الأردن "على اشتباك بشكل يومي حول المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ويبذل كل الجهود من أجل حمايتها ورعايتها".

وفي الشأن الداخلي قال الملك إن الأردن "ماض في التنمية الاقتصادية والإصلاح الإداري بقوة وجدية، ولن تثنيه أصوات المشككين أو التحديات في المنطقة عن الوصول إلى الأهداف المرجوة".

وأكد أن الأردن "ملتزم تماما بمسار التحديث السياسي وتعزيز دور الأحزاب".

 

المصدر: وكالة الأنباء الأردنية

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا