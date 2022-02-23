ملك الأردن: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي تنظيم أو جهة تهدد أمننا وحدودنا

قال الملك الأردني عبد الله الثاني إن بلاده قادرة على حماية حدودها والدفاع عنها بكل قوة وعزيمة، وأنها ماضية في التنمية الاقتصادية والإصلاح الإداري "بقوة وجدية".

جاء ذلك في لقاء مع عدد من الكتاب والصحفيين اليوم، تناول الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري، والتحديات التي تواجهها البلاد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية.

ونقلت "بترا" عن الملك: "لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي تنظيم أو جهة تهدد أمننا وحدودنا"، وأبدى اعتزازه بمنتسبي القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية.

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وحول القضية الفلسطينية، أشار الملك إلى أن الأردن "على اشتباك بشكل يومي حول المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ويبذل كل الجهود من أجل حمايتها ورعايتها".

وفي الشأن الداخلي قال الملك إن الأردن "ماض في التنمية الاقتصادية والإصلاح الإداري بقوة وجدية، ولن تثنيه أصوات المشككين أو التحديات في المنطقة عن الوصول إلى الأهداف المرجوة".

وأكد أن الأردن "ملتزم تماما بمسار التحديث السياسي وتعزيز دور الأحزاب".

المصدر: وكالة الأنباء الأردنية