متحدث الحكومة الإيرانية يؤكد أن زيارة رئيسي إلى قطر خطوة نحو الارتقاء بالعلاقات مع دول الخليج

اعتبر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي أن "دبلوماسية الجوار" تعتبر نهجا فاعلا من أجل بناء "إيران القوية".

وأوضح بهادري جهرمي في تغريدة عبر "تويتر" أن زيارة رئيسي الأخيرة إلى الدوحة خطوة نحو الارتقاء بالعلاقات مع الدول المطلة على الخليج.

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وأضاف أن هذه الزيارة تدل على الأهمية الخاصة التي توليها حكومة إيران القائمة على سيادة الشعب، إلى مجموعة الدول المصدرة للغاز.

وأكد أن "دبلوماسية الجوار (في حكومة رئيسي) التي بدأت بزيارة طاجيكستان، مرورا بتركمانستان وروسيا وقطر، تشكل نهجا فاعلا من أجل بناء إيران القوية".

المصدر: "فارس"