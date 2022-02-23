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الكاظمي: إغلاق ملف القرارات الأممية بداية ليستعيد العراق دوره وحضوره

أخبار العالم العربي

الكاظمي: إغلاق ملف القرارات الأممية بداية ليستعيد العراق دوره وحضوره
AP
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أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، أن إغلاق ملف القرارات الأممية بداية جديدة لاستعادة العراق دوره وحضوره.

وكتب على حسابه في "تويتر"، أن "العراق كلل جهوده على طريق علاقات طبيعية مع جيرانه وأشقائه والمجتمع الدولي بإغلاق ملف القرارات الأممية التي ترتبت على المغامرات العبثية للنظام السابق والتي دفع شعبنا أثمانها القاسية طوال 32 عاما".

وأضاف، أن "ذلك يعد بداية جديدة لاستعادة العراق دوره وحضوره من خلال رؤية الدولة وليس عبث اللا دولة".

ويوم أمس، أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، خروج العراق من إجراءات الفصل السابع، بعد دفع كامل التزاماته المالية للكويت المترتبة على غزو القوات العراقية لها في عام 1990.

المصدر: RT

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