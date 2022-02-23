تلقى دعوة لزيارة عمان.. الرئيس الإيراني: نسعى لتطوير العلاقات مع الجيران وخاصة مسقط

وصف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي علاقات بلاده بسلطنة عمان بأنها جيدة، وقال إن هناك مزيدا من الطاقات والفرص التي ينبغي توظيفها لتطوير التعاون الثنائي تجاريا واقتصاديا.

وخلال لقائه وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، الذي وجه إليه دعوة لزيارة عمان، قال رئيسي إن لبلاده وعمان "مواقف جيدة مميزة بشكل واضح عن مواقف بعض الدول في المنطقة" وأشار بشكل خاص إلى الأهمية التي توليها السلطنة للقضية الفلسطينية، واليمن، والقضايا الإقليمية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية.

وأعرب رئيسي عن تقديره للدعوة التي تلقاها من سلطان عمان لزيارة السلطنة، كما وجه دعوة إلى السلطان لزيارة إيران، قائلا: "إرادتنا قائمة على تطوير التعاون مع الجيران ولاسيما سلطنة عمان".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن البوسعيدي أن عمان تدعم روح المبادرة للرئيس الإيراني وتعمل على تنفيذ هذه الرؤى في إطار توسيع العلاقات بين البلدين.

وذكرت أن البوسعيدي أشاد "بمواقف إيران الداعمة لجيرانها"، ووصف العلاقات بين طهران ومسقط بأنها "تاريخية وقائمة على الاحترام المتبادل والتعاون الإيجابي الذي يصب في خدمة الأمن الإقليمي والدولي".

وتطلع الوزير العماني إلى أن تسهم زيارة رئيسي "التاريخية والمرتقبة" إلى السلطنة، في تحقيق أهداف شعبي البلدين.

المصدر: وكالة الأنباء الإيرانية