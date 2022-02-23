العمليات المشتركة العراقية لـRT: الحدود مع سوريا آمنة وقواتنا تمسك بزمام الأمور

أكد اللواء تحسين الخفاجي، المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الأربعاء، أن الحدود مع سوريا آمنة، كما أشار إلى أن قوات بلاده تمسك بزمام الأمور.

وقال لـRT، إن "توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، أكدت أهمية تشديد الإجراءات على الحدود مع سوريا، خاصة مع التطورات الأخيرة التي حدثت هناك".

وأضاف، أن "القوات العراقية عززت تواجها بأكثر من خط دفاع، بالإضافة إلى حفر الخنادق واستخدام الكاميرات الحرارية والأسلاك الشائكة بالإضافة إلى المراقبة الجوية".

وأشار الخفاجي، إلى أن "الحدود مع سوريا آمنة بشكل كامل، وقواتنا تمسك بزمام الأمور هناك".

وتشكل الحدود مع سوريا مصدر قلق بالنسبة للسلطات العراقية، خاصة مع الأحداث الأخيرة ومحاولة عناصر من تنظيم "داعش" الهرب من سجن غويران.

المصدر: RT