الأمن اللبناني يكشف تفاصيل مخطط لتفجيرات في معقل "حزب الله" بالضاحية الجنوبية لبيروت (فيديو)

نشرت قوى الأمن الداخلي اللبناني صورة تظهر "خريطة الأماكن التي كانت تخطط الشبكة التكفيرية الإرهابية تنفيذ فيها عمليات انغماسية متزامنة" .

ونشر الأمن اللبناني صورة الخريطة في "تويتر"، وبين أن الأماكن تقع في ضاحية بيروت الجنوبية وهي: "مجمع الكاظم - حي ماضي، ومجمع الليلكي، وحسينية الناصر - الأوزاعي".

خريطة تظهر الأماكن التي كانت تخطط الشبكة التكفيرية الإرهابية تنفيذ عمليات انغماسية متزامنة فيها:

- مجمع الكاظم حي ماضي

- مجمع الليلكي

- حسينية الناصر - الأوزاعي#قوى_الأمنpic.twitter.com/WDNBOp7tki — قوى الامن الداخلي (@LebISF) February 23, 2022

وأعلن وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، اليوم الأربعاء، عن "توقيف جماعة إرهابية تجند شبانا لتنفيذ عمليات انتحارية بأحزمة ناسفة وقذائف صاروخية".

وأشار بسام مولوي إلى أن "قوى الأمن الداخلي اللبناني هم أبطال هذه العملية، وأهنئ أبطال قوى الأمن لأنهم تمكنوا من توقيف جماعة إرهابية تجند شبابا للقيام بتفجيرات على الأراضي اللبنانية"

المصدر: RT