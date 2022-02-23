مبعوث أمريكي سابق للشرق الأوسط: كان يجب أن تكون إسرائيل ومصر ودول الخليج جزءا من المفاوضات النووية

اعتبر مبعوث البيت الأبيض السابق للشرق الأوسط جيسون غرينبلات أن إسرائيل ومصر ودول الخليج كانت يجب تشارك في المفاوضات حول الملف النووي الإيراني.

وفي تصريح لقناة I24 الإسرائيلية قال غرينبلات إن "مفاوضات الاتفاق النووي تدار بشكل سيء للغاية، وبدون خطة عمل واضحة ستتعرض كل المنطقة لمخاطر أكبر".

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وأضاف أن "المفاوضات كانت كارثة قبل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وإيران كانت تغش وتكذب على الاتفاق السابق"، مشيرا إلى أنه "لو كان لدى ترامب المزيد من الوقت، لما قاومت إيران إلى الآن".

وتابع: "الأمريكيون ضعفاء للغاية، أعتقد أن نهجهم بشأن الاتفاق النووي الإيراني مروع... إنهم لا يتفاوضون حتى مع إيران، بل الأوروبيون هم من يتفاوضون".

وأردف قوله: "الولايات المتحدة يجب أن تقف إلى جانب حلفائها، إسرائيل ودول الخليج و مصر هي التي كان يجب أن تكون جزءا من المفاوضات، والأوروبيون كان يجب أن يقودوها فقط".

المصدر: I24