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شاهد.. أميرة سعودية تطلق مجموعة NFT فنية للكعبة والمسجد النبوي

أخبار العالم العربي

شاهد.. أميرة سعودية تطلق مجموعة NFT فنية للكعبة والمسجد النبوي
الصورة من "انستغرام"
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أطلقت الأميرة السعودية ريف الفيصل مجموعة NFT (تقنية رموز غير قابلة للاستبدال) للكعبة والمسجد النبوي، مشيرة إلى أن هذه التقنية منحت الفنانين القدرة على الوصول إلى جمهور أكبر.

وذكرت الفيصل، وهي فنانة ومصورة تبلغ من العمر 56 عاما، أن تقنية الرموز غير القابلة للاستبدال تعد وسيلة عرض متطورة تمنح الفنانين حرية الوصول إلى الأعراق والثقافات والأماكن المختلفة.

وقالت الأميرة إنها "كانت دائما مفتونة" بالتقنية المعروفة باسم "البلوكتشين" والتي تقول إنها الآن جزء من الحياة اليومية في المملكة العربية السعودية، مبينة أن شركتها المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات، "دار السعد"، تتعامل بالفعل مع "البلوكتشين".

وأشارت إلى أنها "مفتونة" أيضا بالعملات المشفرة التي وصفتها بـ"أكثر التقنيات روعة".

هذا وباعت الفيصل أعمالها في سوق "أوبن سي" المتخصص في تقنية الرموز غير القابلة للاستبدال، والتي شملت صورا فوتوغرافية وأعمال فنية  تتناول الكعبة والمسجد النبوي.

المصدر: bitcoin.com

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