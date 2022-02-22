تعود لعصور إسلامية قديمة.. الاستخبارات العراقية تقبض على شخصين يتاجران بمسكوكات نقدية (صور)
RT
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أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الثلاثاء، القبض على شخصين يتاجران بمسكوكات نقدية تعود لعصور إسلامية قديمة.
وذكرت في بيان صحفي: "من خلال متابعة عصابات الجريمة المنظمة وبعد ورود معلومات استخباراتية تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القبض على متهمين إثنين في بغداد يتاجران ببيع القطع الأثرية وبالجرم المشهود".
وأضافت: "كانت بحوزتهما 42 قطعة عبارة عن مسكوكات نقدية تعود للعصور الإسلامية القديمة".
وأشارت الخلية إلى أن "عملية القبض نفذت بعد تشكيل فريق عمل بالاشتراك مع مفرزة من جهاز المخابرات الوطني".
RT
RT
RT
المصدر: RT
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