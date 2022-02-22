الصين تمنح تونس أكثر من مليون جرعة تلقيح ضد كورونا

تسلمت تونس، اليوم الثلاثاء، بمطار تونس قرطاج الدولي، مليون وخمسمائة ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مقدمة من جمهورية الصين الشعبية.

ووجهت رئاسة الجمهورية التونسية في بلاغ، بـ"بالغ الشكر والتقدير إلى جمهورية الصين الشعبية على حرصها المتواصل على توفير الدعم اللازم لتونس في جهودها لمواجهة هذه الجائحة".

وتم تسلم هذه الجرعات من التلاقيح بحضور علي مرابط، وزير الصحة، والفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أوّل لدى رئيس الجمهورية مكلف بالأمن القومي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، مدير عام الصحة العسكرية، والسفير الصيني في تونس تشانغ جيانغ.

المصدر: "موزاييك إف أم"