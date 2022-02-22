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إعلام لبناني: اشتباك مسلح عند الحدود الشمالية وقوة من الجيش السوري تتمركز عند تلة مطلة على المنطقة

أخبار العالم العربي

إعلام لبناني: اشتباك مسلح عند الحدود الشمالية وقوة من الجيش السوري تتمركز عند تلة مطلة على المنطقة
Gettyimages.ru
علم لبنان
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أفادت قناة "الجديد" اللبنانية بوقوع اشتباك مسلح عند الحدود الشمالية مع سوريا، دفع بقوة من الجيش السوري للتمركز عند تلة مشرفة على موقع الاشتباك.

وأوضحت القناة أن الاشتباك وقع في منطقة وادي خالد الحدودية في عكار، عند محلة وادي الواويات، بين شبان من المنطقة وآخرون من بلدة المعاجير السورية.

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وأضافت أنه إثر ذلك تمركزت قوة من الجيش السوري عند تلة السمونة المشرفة على المنطقة داخل الحدود السورية، وأن قوة من الجيش اللبناني تتجه إلى المنطقة التي وقع فيها الإشكال.

المصدر: "الجديد"

 

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