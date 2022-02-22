محكمة إسرائيلية تجمد قرار إخلاء منزل عائلة سالم في حي الشيخ جراح

جمدت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس، اليوم الثلاثاء، قرار إخلاء عائلة سالم من منزلها بحي الشيخ جراح في المدينة، "حتى صدور قرار جديد" بشأن ذلك.

وجاء قرار المحكمة بعد تقديم استئناف على قرار سلطة التنفيذ والجباية الإسرائيلية بخصوص ملف العائلة.

ووفق محامي العائلة ماجد غنايم، فإن "إجراءات الإخلاء ستتوقف حتى البت في الاستئناف المقدم لمحكمة الصلح في القدس، شريطه إيداع كفالة ماليه بواقع 25000 شيكل".

وكانت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد طالبت الحكومة الإسرائيلية في السادس عشر من الشهر الجاري، بتجنب المزيد من التصعيد في حي الشيخ جراح، بحسب ما أورد موقع "أكسيوس" الأميركي نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين.

وفي الأيام الأخيرة، اعتُدي على أهالي حي الشيخ جراح، ومنهم عائلة سالم، بشكل يومي تقريبا من قبل المستوطنين، ما أسفر عن إصابة واعتقال العشرات.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية