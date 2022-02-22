مصر.. قرار جديد في قضية والد زوجة علاء مبارك
Globallookpress
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قررت محكمة جنايات القاهرة في مصر، إحالة قضية رجل الأعمال المصري مجدي راسخ واثنين آخرين بالاستيلاء على أكثر من مليار جنيه من الأموال المتحصلة من مستهلكي الغاز إلى لجنة الخبراء.
كانت جهات التحقيق، قد أحالت محمد مجدي حسين راسخ والد زوجة علاء مبارك، ومحمد هاني أحمد محمد فريد، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، والرئيس التنفيذي الحالي، وحسام رضا جنينة، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه قيمة مُستحقات الهيئة العامة للبترول للغاز والمحصلة من المستهلكين.
المصدر: RT
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