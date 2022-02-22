"حماس" ترحب بمواقف أوروبية رافضة للاستيطان الإسرائيلي

رحبت حركة "حماس"، بمواقف منظمات أوروبية ضد "جريمة" الاستيطان الإسرائيلي، داعية إلى الوقوف في وجه هذا النشاط.

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ودعت الحركة في بيان، إلى تعزيز هذه المواقف، ودعم الشعب الفلسطيني لتحقيق تطلعاته في التحرر والعودة.

ورحبت بالحملة التي أطلقتها مئة مؤسسة مجتمع مدني أوروبية لجمع مليون توقيع لمطالبة المفوضية الأوروبية بوقف التعامل التجاري مع المستوطنات، داعية إلى الوقوف "في وجه هذا التسارع المحموم في النشاط الاستيطاني وتصاعد وتيرة جرائم المستوطنين واعتداءاتهم في الضفة الغربية".

المصدر: "القدس"