 
مباشر

"حماس" ترحب بمواقف أوروبية رافضة للاستيطان الإسرائيلي

أخبار العالم العربي

Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sg6p

رحبت حركة "حماس"، بمواقف منظمات أوروبية ضد "جريمة" الاستيطان الإسرائيلي، داعية إلى الوقوف في وجه هذا النشاط.

إقرأ المزيد
"حماس" تعرب عن أسفها لاستقبال البحرين بينيت

ودعت الحركة في بيان، إلى تعزيز هذه المواقف، ودعم الشعب الفلسطيني لتحقيق تطلعاته في التحرر والعودة.

ورحبت بالحملة التي أطلقتها مئة مؤسسة مجتمع مدني أوروبية لجمع مليون توقيع لمطالبة المفوضية الأوروبية بوقف التعامل التجاري مع المستوطنات، داعية إلى الوقوف "في وجه هذا التسارع المحموم في النشاط الاستيطاني وتصاعد وتيرة جرائم المستوطنين واعتداءاتهم في الضفة الغربية".

المصدر: "القدس"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا