شركة "STC" السعودية تنهي تعاقدها مع مواطن عربي بعد ضجة أثارتها "تغريداته

أعلنت شركة الاتصالات "STC" السعودية، اليوم الثلاثاء، عن إنهائها التعاقد مع أحد الأفراد من جنسية عربية متعاقد على مشاريع الشركة، وإحالة الموضوع للجهات المعنية.

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وفي بيان لها، قالت شركة "STC": "إشارة إلى البيان التوضيحي بشأن ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن تغريدات مسيئة من أحد الحسابات منذ سنوات، وبعد التقصي تبين أن الحساب لأحد المتعاقدين على أحد مشاريع الشركة، وعليه فقد صدر قرار للشركة المتعاقدة لإنهاء التعاقد مع المذكور وسوف يتم إحالة الموضوع للجهات المعنية".

وأضافت الشركة: "تؤكد "stc" حرصها على سمعة الوطن وعدم التهاون مع كل من يسيء له بأي شكل من الأشكال".

وكان موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في المملكة، قد ضج بهاشتاغ: "مدير سوري يسيء للسعودية"، مما أثار حالة من الغضب الشديد.

وقال المقيم (المدير) السوري، معاذ خلبوص، في تغريدة أثارت جدلا: "نظرة خاطفة على الإنترنت السعودي من بعيد تكشف حجم الاحتقان الشعبي الرهيب، الحقيقة أنه احتقان في جميع الأصعدة".

المصدر: RT