المحكمة الاتحادية العليا في العراق تصدر قرارا بشأن التمثيل النيابي لمكونات توصف بـ"الأقليات"

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الثلاثاء، قرارا بشأن تمثيل أربع مكونات عرقية ودينية في مجلس النواب العراقي.

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وذكرت المحكمة في بيان صحفي: "لغرض تفعيل الدور الوطني وتحقيق المساواة والحفاظ على الوحدة الوطنية للمكونات الإيزيدية، والشبكية، والكرد الفيليين، والصابئة المندائيين، قررنا بعدم دستورية تمثيل تلك المكونات في مجلس النواب ووجوب مساواتهم مع المكون المسيحي".

ووفقا لقانون الانتخابات العراقي، فإن المرشحين المسيحيين للانتخابات يتنافسون على خمس مقاعد نيابية في عموم العراق، بينما يتنافس الإيزيديون والصابئة والشبك والكرد الفيليين على مقعد لكل مكون.



المصدر: RT