مجهول يقتحم حفلا للسفارة الكويتية في القاهرة.. والخارجية تستدعي سفيرها للتحقيق!

أثار حضور نائب كويتي سابق، بدون دعوة، في حفل أقامته السفارة الكويتية بالقاهرة على شرف رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، والوفد المرافق له، أزمة كبيرة.

وأعلنت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها أمس الاثنين، عن تشكيل "لجنة تحقيق على خلفية دخول أحد الأشخاص غير المدعوين إلى مبنى سفارة دولة الكويت في القاهرة، أثناء حفل العشاء الذي أقامته السفارة على شرف وفد كويتي رسمي، والذي تم إخراجه بعد اكتشاف شخصيته".

وأوضح البيان أنه تم "استدعاء مندوب دولة الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية، القائم بأعمال سفارة الكويت في القاهرة، لفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراء القانوني لمحاسبة المقصرين".

كما أعربت الخارجية الكويتية عن استيائها البالغ لهذا التصرف الشخصي غير المسؤول، ورفضها القاطع له.

من يتطاول على أبناء مطير وقبائل وعوائل الشعب الكويتي لانتشرف فيه pic.twitter.com/KyQXhmTwk1 — فرز محمد المطيري (@Frz_aldaihani) February 21, 2022

من جهته، كشف النائب الكويتي، فرز الديحاني، عن الشخصية التي أثارت أزمة، وقال في تغريدة على صفحته في موقع "تويتر": "لقد انسحبت من دعوة عشاء السفارة الكويتية في القاهرة بعد دخول شخص ارتدى كماما، وكنا لا نعرفه.. وبعد كلمة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم فوجئنا بأن المتحدث التالي هو المدعو محمد الجويهل. وخرجت فورا من حفل العشاء مع زميلي حمد المطر".

المصدر: RT