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قطر تدين استهداف مطار الملك عبد الله في السعودية

أخبار العالم العربي

قطر تدين استهداف مطار الملك عبد الله في السعودية
Globallookpress Pius Koller / Source: imageBROKER.com
العلم القطري
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دانت قطر، اليوم الثلاثاء، استهداف مطار الملك عبد الله في مدينة جازان السعودية، بطائرة مسيرة، أدت شظاياها بعد تدميرها إلى إصابة 16 مدنيا، حسب المصادر السعودية.

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وفي بيان لوزارة الخارجية، أعربت قطر عن "إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف مطار الملك عبدالله في مدينة جازان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، الذي أدى إلى إصابة مدنيين".

واعتبرت الخارجية القطرية "استهداف المنشآت المدنية والمرافق الحيوية عملا تخريبيا خطيرا ضد المدنيين ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية"، مجددة "موقف قطر الثابت الرافض للعنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب"، كما عبرت عن تمنيات قطر للمصابين بالشفاء العاجل.

وأعلن التحالف العربي، أمس الاثنين، عن تدمير طائرة مسيرة أطلقتها حركة "أنصار الله" الحوثية من اليمن باتجاه مطار الملك عبدالله في جازان في السعودية، مبينا أن شظايا الطائرة أدت إلى إصابة 16 مدنيا.

المصدر: "قنا" + "الرياض"

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