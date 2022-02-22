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طائرة اسرائيلية خاصة تهبط في الدوحة للمرة الرابعة خلال شهر

أخبار العالم العربي

طائرة اسرائيلية خاصة تهبط في الدوحة للمرة الرابعة خلال شهر
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن طائرة إسرائيلية خاصة هبطت في العاصمة القطرية الدوحة، للمرة الرابعة خلال شهر.

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وعلى حسابه في تويتر، نشر محرر في موقع "هآرتس" صورة من موقع تتبع طائرات، تظهر طائرة إسرائيلية خاصة "تهبط في قطر"، وقال: "هذه هي الطائرة الإسرائيلية الرابعة في الدوحة هذا الشهر".

المصدر: RT

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