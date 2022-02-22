طائرة اسرائيلية خاصة تهبط في الدوحة للمرة الرابعة خلال شهر

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن طائرة إسرائيلية خاصة هبطت في العاصمة القطرية الدوحة، للمرة الرابعة خلال شهر.

إقرأ المزيد

وعلى حسابه في تويتر، نشر محرر في موقع "هآرتس" صورة من موقع تتبع طائرات، تظهر طائرة إسرائيلية خاصة "تهبط في قطر"، وقال: "هذه هي الطائرة الإسرائيلية الرابعة في الدوحة هذا الشهر".

Israeli bizjet, a regular for special Israeli gov't flights, is now landing Qatar.

This is the FOURTH Israel jet in Doha this month

t7-cpx pic.twitter.com/CALTljpBxS — avi scharf (@avischarf) February 22, 2022

المصدر: RT