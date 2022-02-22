شاهد.. الفتاة المشهورة بـ"هرم مصر الرابع" تصرخ وتبكي داخل قفص الإتهام

تعرضت حنين حسام، الفتاة المشهورة بـ"هرم مصر الرابع" لحالة من الصدمة والانهيار خلال محاكمتها في محكمة جنايات القاهرة، بتهمة الاتجار في البشر.

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وظهرت حنين حسام من داخل القفص وهي منهارة من البكاء بعد الانتهاء من سماع الشهود داخل المحكمة، وقالت وهي تصرخ: "والله ما عملت حاجة، يارب معملتش حاجة، نفسي أروح لأبويا وأمي يا رب نجيني".

وقررت المحكمة تأجيل محاكمة حنين حسام، في إعادة النظر بالحكم الغيابي الصادر ضدها بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة الاتجار بالبشر واستغلال الفتيات في أعمال منافية للآداب، تأجيله لجلسة 22 مارس.

وشهدت المحكمة اليوم حضور والد حنين حسام الذي قال قبل بدء الجلسة: "حنين بنتي الوحيدة ولازم أقف جنبها وأدعمها، طبعا هي ما غلطتش، وأنا كنت شايف كل حاجة بتعملها، كانت فيديوهات عادية جدا".

المصدر: الوطن