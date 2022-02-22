الاستخبارات العراقية تحبط محاولة استهداف أرتال تابعة للتحالف الدولي (فيديو)

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة استهداف أرتال تابعة للتحالف الدولي.

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وذكرت في بيان صحفي: "تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بمحافظة المثنى وأثناء المسح الميداني المستمر من إحباط محاولة استهداف أرتال الدعم اللوجستي بعبوتين ناسفتين مزروعتين على الطريق السريع".

وأضافت، أن "إحدى العبوتين فككت موقعيا، فيما فرت الثانية تحت السيطرة من قبل خبراء مكافحة المتفجرات".

المصدر: RT