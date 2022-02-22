 
مباشر

وزير الخارجية السوري يربط بين "داعش" وتركيا

أخبار العالم العربي

وزير الخارجية السوري يربط بين
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sg3i

ذكّر وزير الخارجية السوري فيصل المقداد بتصفية اثنين من قادة تنظيم "داعش" الإرهابي في المناطق السورية التي تحتلها تركيا في الوقت الحالي.

إقرأ المزيد
بايدن: زعيم
بايدن: زعيم "داعش" فجر نفسه وهو مسؤول عن أحداث سجن الحسكة الأخيرة

وقال المقداد أمام مؤتمر الشرق الأوسط الحادي عشر للمناقشة الدولية: "لفترة طويلة، احتلت المنظمات الإرهابية مثل داعش وجبهة النصرة، مناطق كبيرة في بلادنا، مستغلة في ذلك الدعم من جانب تركيا. وحتى الآن، لا تزال منطقة إدلب محتلة. وأنتم تعلمون أن اثنين من قادة داعش قُتلا في الأراضي التي تحتلها تركيا الآن".

وكان المكتب الصحفي للبيت الأبيض قد أصدر يوم 3 فبراير بيانا مكتوبا للرئيس الأمريكي جو بايدن، جاء فيه أن القوات المسلحة الأمريكية نفذت عملية ناجحة لمكافحة الإرهاب في شمال غرب سوريا، أسفرت عن مقتل أبو إبراهيم القريشي زعيم تنظيم "داعش".

وبحسب وكالات الاستخبارات الأمريكية، فقد قاد القريشي تنظيم "داعش" بعد القضاء على زعيمه أبو بكر البغدادي في الأراضي السورية في أكتوبر 2019.

يشار إلى أن القريشي كان يختبئ خلف أسماء مستعارة، وعرف بوجه الخصوص بـ"حجي عبد الله" و"أبو عبد الله قرداش" و"الهاشمي القرشي".

الجدير بالذكر أن المحكمة العليا الروسية كانت قد أصدرت قرارا في 29 ديسمبر 2014، قضى بتصنيف تنظيم "داعش" منظمة إرهابية، وكذلك جبهة النصرة.

المصدر: تاس

 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا