وزير الأوقاف المصري يجيز للإعلام مناقشة كل القضايا بشرط

قال وزير الأوقاف المصري، محمد جمعة، إن وسائل الإعلام لها الحق في مناقشة القضايا في كل الاتجاهات، شرط استضافة المختصين للحديث عن الأمور المتعلقة بهم.

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وفي مداخلة عبر فضائية "صدى البلد"، أوضح الوزير جمعة، أن "مَن يتحدث في أمر ليس له به علم في الشأن العام يشكل خطرا على الأمن القومي للبلد"، ذاكرا أنه "لا يمكن لشخص تقمص كل الأدوار، حتى التي لا دخل له فيها".

وأكد أن أجهزة الدولة المصرية تتخذ إجراءات حاسمة ضد من يتحدث في مجال غير تخصصه، وقال إن "رجال الدين وحدهم من يختصون بأمور الدين".

وأضاف: "الإعلامي له الحق في مناقشة القضايا في كل الاتجاهات، شرط استضافة المختصين للحديث عن الأمور المتعلقة بهم".

ولفت إلى أنه طالب بتوسيع مشروع قانون الحديث في الشأن العام الديني، مشددا على أنه لا بد عند الحديث في أي مسألة أن تكون من خلال المتخصصين.

القاهرة-ناصر حاتم

المصدر: RT