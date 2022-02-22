 
مباشر
عاجل
الكرملين: موسكو تظل منفتحة على الاتصالات الدبلوماسية ولا ترغب في قطع علاقاتها مع كييف

وزير الأوقاف المصري يجيز للإعلام مناقشة كل القضايا بشرط

أخبار العالم العربي

وزير الأوقاف المصري يجيز للإعلام مناقشة كل القضايا بشرط
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sg2j

قال وزير الأوقاف المصري، محمد جمعة، إن وسائل الإعلام لها الحق في مناقشة القضايا في كل الاتجاهات، شرط استضافة المختصين للحديث عن الأمور المتعلقة بهم.

إقرأ المزيد
وزير الأوقاف المصري: احتكار بعض الدول للقاح كورونا ظلم فادح للإنسانية
وزير الأوقاف المصري: احتكار بعض الدول للقاح كورونا ظلم فادح للإنسانية

وفي مداخلة عبر فضائية "صدى البلد"، أوضح الوزير جمعة، أن "مَن يتحدث في أمر ليس له به علم في الشأن العام يشكل خطرا على الأمن القومي للبلد"، ذاكرا أنه "لا يمكن لشخص تقمص كل الأدوار، حتى التي لا دخل له فيها".

وأكد أن أجهزة الدولة المصرية تتخذ إجراءات حاسمة ضد من يتحدث في مجال غير تخصصه، وقال إن "رجال الدين وحدهم من يختصون بأمور الدين".

وأضاف: "الإعلامي له الحق في مناقشة القضايا في كل الاتجاهات، شرط استضافة المختصين للحديث عن الأمور المتعلقة بهم".

ولفت إلى أنه طالب بتوسيع مشروع قانون الحديث في الشأن العام الديني، مشددا على أنه لا بد عند الحديث في أي مسألة أن تكون من خلال المتخصصين.

القاهرة-ناصر حاتم

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا