الدبيبة: لن أقبل بأن أبيع الوطن أو أن تعود الحرب وسأسلم الأمانة بالانتخابات

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة عن إجرائه مفاوضات مع مختلف الأطراف في البلاد، مشيرا إلى أنه سيسلم السلطة عبر الانتخابات.

وقال الدبيبة في تصريح إنه "دخل في مفاوضات متعددة مع مختلف الأطراف"، مضيفا: "لكنني لم أقبل ولن أقبل بأن أبيع الوطن أو أن أحصل على أموال لكي تعود الحرب".

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ولفت إلى أنه سيعلن تفاصيل خطة "عودة الأمانة للشعب"، التي ستتضمن إجراء الانتخابات في شهر يونيو المقبل.

وتابع: "أنبه إلى خطورة المسار الذي تريده الطبقة السياسية المهيمنة وتصر على الذهاب إليه هروبا من الانتخابات".

وأردف قوله: "سأسلم الأمانة بالانتخابات ولن أقبل بأي شكل من أن أسلمها للفوضى"، مضيفا: "الانتخابات فقط هي الحل".

المصدر: "سبوتنيك"