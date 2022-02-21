رئيس وزراء فلسطين يطالب الكونغرس الأمريكي بالتحقيق في "ممارسات الفصل العنصري" الإسرائيلية

وجه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية دعوة إلى الكونغرس الأمريكي للتحقيق في "ممارسات الاضطهاد والفصل العنصري التي تنفذها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني".

وخلال لقاء مع وفد من الكونغرس الأمريكي مكون من 30 عضوا وعضوة عن الحزب الجمهوري، أوضح اشتية أن تلك الممارسات وثقها عدد من التقارير الدولية، كتقريري "العفو الدولية" و"هيومان رايتس ووتش" الأخيرين.

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وأضاف: "المسألة مسألة وقت، وبوسع الإدارة الأميركية إلزام إسرائيل بوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني إن أرادت، بما يشمل عدوانها على الأرض والإنسان والمقدسات والرواية والمال".

كما دعا اشتية الإدارة الأميركية إلى "الالتزام بتعهداتها للفلسطينيين وعلى رأسها إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس"، إضافة إلى "مراجعة كافة القوانين والتشريعات التي اتخذت تجاه منظمة التحرير والسلطة الوطنية باعتبارها شريكا للسلام".

وطالب الولايات المتحدة "بالضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقعة معها بما فيها السماح بعقد الانتخابات في القدس، وقال إن إتمام الانتخابات البلدية هي خطوة نحو الانتخابات العامة حال موافقة إسرائيل على عقدها في القدس.

المصدر: وكالة الأنباء الفلسطينية