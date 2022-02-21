 
مباشر

مصر.. الحكومة تدرج عددا كبيرا من الأشخاص إلى "قوائم الإرهاب"

أخبار العالم العربي

مصر.. الحكومة تدرج عددا كبيرا من الأشخاص إلى
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sfx0

نشرت الجريدة الرسمية في مصر، اليوم الاثنين، أنباء إدراج "جماعة الإخوان" على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج 21 متهما بقوائم الإرهابين وذلك لمدة 5 سنوات.

إقرأ المزيد
مصر.. المؤبد والمشدد 10 سنوات لمتهمي خلية
مصر.. المؤبد والمشدد 10 سنوات لمتهمي خلية "داعش" العجوزة

كما أدرجت محكمة مصرية 5 متهمين في إحدى القضايا على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار.

كما نشرت الجريدة قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج 9 متهمين في قضية أخرى على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، وإدراج 4 متهمين في قضية أخرى أيضا على نفس القائمة.

المصدر: "اليوم السابع"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا