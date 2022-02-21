مصر.. الحكومة تدرج عددا كبيرا من الأشخاص إلى "قوائم الإرهاب"
Globallookpress
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نشرت الجريدة الرسمية في مصر، اليوم الاثنين، أنباء إدراج "جماعة الإخوان" على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج 21 متهما بقوائم الإرهابين وذلك لمدة 5 سنوات.
كما أدرجت محكمة مصرية 5 متهمين في إحدى القضايا على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار.
كما نشرت الجريدة قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج 9 متهمين في قضية أخرى على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، وإدراج 4 متهمين في قضية أخرى أيضا على نفس القائمة.
المصدر: "اليوم السابع"
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