لبنان.. وفاة مواطنين داخل بئر أثناء عملية تنظيفها

توفي مواطنين لبنانيين اليوم الاثنين، داخل بئر في بلدة مشمش قضاء جبيل، بعدما دخلا لتنظيفها بواسطة مولد كهربائي.

وحسب المعلومات توفي المواطن شربل دميان ونجله داخل بئر في بلدة مشمش قضاء جبيل، بعد أن نزل الأب إلى بئر قرب منزله بعمق سبعة أمتار يستعمله للمياه، لتنظيفه بواسطة موتور كهربائي لكنه أختنق جراء تنشقه دخان الموتور فسارع ولده البالغ من العمر حوالي ثلاثين عاما ويدعى سليمان وتوفي على الفور جراء تنشق الدخان، عندها سارع عامل سوري لمساعدتهما ونزل إلى البئر من دون معرفة مصيره.

وكانت قالت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني‎، قالت في وقت سابق اليوم إن "عناصر من الدفاع المدني تمكنوا في تمام الساعة 13:45 من تاريخ اليوم الواقع في 21 فبراير 2022، من إنقاذ ثلاثة أشخاص أحدهم من التابعية السورية، سقطوا داخل بئر للمياه على عمق يلامس الـ6 أمتار تقريبا في مشمش-جبيل".

وأشار البيان إلى أن عناصر الدفاع المدني "عملوا على استعمال حبال الإنقاذ للتمكن من الوصول إلى الأفراد وإنقاذهم، فيما تم نقلهم الى مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل، اثنان منهم بحالة إنعاش قلبي رئوي وذلك لتلقي العلاج اللازم".

المصدر: RT