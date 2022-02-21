الأمن اللبناني يكشف لغز عملية خطف وقعت ليلة رأس السنة ويوقف 5 متورطين

كشفت القوى الأمنية اللبنانية، ملابسات عملية خطف وسطو مسلح نفذها مقنعون ليلة رأس السنة الماضية في منطقة بحمدون، معلنة أنها أوقفت 5 متورطين.

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وقالت شعبة العلاقات العامة، في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي: "ليلة رأس السنة، بتاريخ 31-12-2021 وفي محلة بحمدون أقدم 5 أشخاص ملثمين وبحوزتهم أسلحة حربية على الدخول إلى مكان إقامة المواطن (و. ص.، مواليد عام 1946، لبناني) وشهروا أسلحتهم بوجه المتواجدين، وسرقوا من داخل الخزنة مبلغ 10,000$ ومجوهرات بقيمة 2,000$، كما سرقوا مبالغ بالليرة اللبنانية والدولار الأميركي ومجوهرات وهواتف خليوية من المتواجدين في المنزل".

لغز عملية الخطف والسطو المسلّح التي نفّذها مقنّعون ليلة رأس السنة في بحمدون، تكشف ملابساته شعبة المعلومات وتوقف ٥ متورّطين#قوى_الامن — قوى الامن الداخلي (@LebISF) February 21, 2022

وأضافت: "كذلك خطفوا كل من - (س. ع.، مواليد عام 1986، لبنانية) وولديها، والمدعوة (س. ع.، مواليد عام 1983، سورية)، والعاملة المنزلية من الجنسية الإثيوبية، بالإضافةإلى سرقة 3 سيارات من نوعي "رانج روفر" و"مرسيدس"، وفروا إلى جهة مجهولة، وبالتاريخ ذاته، عثر على العاملة المنزلية في محلة بحمدون".

وأشارت الشعبة إلى أنه "على الفور باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها لكشف هوية الفاعلين وتوقيفهم والعمل على تحرير المخطوفين، وصباح 1-1-2022، أخلى الخاطفون سبيل اللبنانية (س. ع.) وولديها بعد احتجازهم ليلة في منطقة حي السلم، وبتاريخ 24-1-2022 تركوا السيدة من الجنسية السورية بعد احتجازها في البقاع".

وقالت: "نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة التي قامت بها القطعات المختصة في شعبة المعلومات، توصلت إلى تحديد هويات أفراد عصابة السطو المسلح، بالإضافة الى تورط كل من (س. ع.) و(س. ع.) اللتين تم اختطافهما في العملية، ومن بين افراد العصابة كل من اللبنانيين: ع. ح. (مواليد عام 1986) م. ز. (مواليد عام 1982)، ع. ع. (مواليد عام 1992)، بناء عليه، أعطيت الأوامر بغية العمل على تحديد مكان تواجدهم وتوقيفهم".

وتابعت قائلة: "بتواريخ 15-16و17-2-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفذت القوة الخاصة التابعة للشعبة كمائن محكمة نتج عنها توقيف الأول في منطقة البقاع – مفرق الكيال على متن سيارة نوع "كيا بيكانتو" -تبين انها مسروقة بتاريخ توقيفه من بشامون-، الثاني في محلة جبل محسن والثالث في محلة المريجة، بالإضافة الى توقيف (س. ع.) و(س. ع.) في بحمدون".

وكشفت شعبة العلاقات العامة، أنه "بالتحقيق معهم، اعترف (ع. ح.)، و(م. ز.) و(ع. ع.) باشتراكهم مع آخرين بالتخطيط وتنفيذ عمليتي الخطف والسطو المسلح على منزل (و. ص.) في محلة بحمدون، وسرقة عدد من الساعات قيمتها حوالى 17,000$، ومبالغ مالية ومجوهرات بقيمة 5,000$ و3 سيارات، وذلك بالاتفاق مع المخطوفتين اللتين اعترفتا بما نسب إليهما بهدف استحصالهما على المال، وان عملية الخطف كانت فقط للتمويه، كما اعترفوا بتعاطي المخدرات، كما اعترف الاول بانتمائه ايضا الى عصابة سرقة سيارات، وأنه نفذ عمليتي سرقة سيارات لنقلها إلى البقاع وتهريبها إلى الأراضي السورية".

المصدر: RT