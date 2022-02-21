إصابة رئيس الوزراء الأردني بكورونا خلال زيارته إلى مصر وإلغاء لقاء كان مقرر له مع السيسي

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول، عن إصابة رئيس الوزراء بشر الخصاونة بفيروس كورونا اليوم الاثنين، وذلك خلال تواجده في زيارة رسمية إلى مصر.

وكشف الشبول أن "نتيجة الفحص الذي أجراه رئيس الوزراء اليوم عقب ترؤسه لاجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة مع نظيره المصري مصطفى مدبولي، ظهرت إيجابية مع عدم وجود أعراض مرافقة للإصابة".

ولفت أنه "جرى تعديل برنامج زيارة رئيس الوزراء في ضوء ذلك، وإلغاء اللقاءات الرسمية التي كانت مقررة، بما فيها لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والذي كان سيتخلله نقل رسالة شفوية من جلالة الملك عبد الله الثاني إلى أخيه الرئيس المصري".

وبين الناطق الرسمي باسم الحكومة أن "رئيس الوزراء سيخضع فور عودته للعزل المنزلي وفقا للبروتوكول الصحي المقرر".

المصدر: RT