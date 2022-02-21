وزير فرنسي رفيع يزور لبنان الأسبوع المقبل

أعلنت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، سيزور لبنان الأسبوع المقبل.

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وقالت الصحيفة، إن لقاء جمع لودريان، برئيس الحكومة اللبناني، نجيب ميقاتي، على هامش مؤتمر الأمن الجاري في ميونيخ، تم فيه الاتفاق على استكمال البحث خلال زيارة يقوم بها الوزير الفرنسي إلى لبنان قريبا.

وكشفت مصادر دبلوماسية للصحيفة، أن لودريان سيزور لبنان مطلع الأسبوع المقبل، في حال لم تتطور الأوضاع نحو الأسوأ في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك بشرق أوكرانيا.

المصدر: "الجمهورية"