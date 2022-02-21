"نجمة داوود" تتسبب بضجة في لبنان ومخابرات الجيش تتدخل

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن مجهولين رسموا لليوم الثاني على التوالي، نجمة داوود باللون الأزرق، عند تقاطع منطقة الكرك، بالقرب من أوجيرو.

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وأوضحت الوكالة أن مخابرات الجيش عملت على مدى يومين على إزالة الرسم عن الأرض، في حين تتولى قوى الأمن الداخلي التحقيق بالحادث، وقد أثارت هذه الواقعة ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: "الوكالة الوطنية"